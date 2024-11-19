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Розовый впервые после ранения принял участие в "Лиге Смеха"

19 ноября 2024 17:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Виктор Розовый впервые показался на шоу "Лига Смеха"
Комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Комик и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый, которые получил тяжелое осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания, впервые посетил шоу "Лига Смеха". Героя поддержали громкими овациями.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Виктор Розовый на шоу "Лига Смеха"

В начале шоу ведущие шоу "Лига Смеха" Евгений Кошевой и Денис Христов сообщили, что в зале присутствует Виктор Розовый, который ныне проходит реабилитацию после тяжелого ранения. От имени всех украинцев они поблагодарили защитника за то, что благодаря его смелости сейчас могут выступать на сцене.

Все кто присутствовал в зале поддержали Виктора громкими аплодисментами.

Защитник посетил шоу не один, а вместе со своей женой Ольгой Мерзликиной, с которой зарегистрировал брак незадолго до ранения.

Виктор Розовый показался на "Лиге Смеха"
Виктор Розовый на "Лиге Смеха". Фото: скриншот YouTube
Виктор Розовый на "Лиге Смеха"
Виктору Розовому аплодируют стоя. Фото: скриншот YouTube

В настоящее время Виктор Розовый занимает должность редактора шоу "Лига смеха" и помогает участникам с шутками.

Ранее Виктор Розовый появился на футбольном матче любимой команды. А также Виктор Розовый показал, как не теряет оптимизма после тяжелого ранения.

шоу Лига Смеха украинские звезды ранение Виктор Розовый

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