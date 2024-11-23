Роман Ясиновский рассказал, как уезжает за границу во время войны

Роман Ясиновский. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Украинский актер Роман Ясиновский рассказал, как во время войны он уезжает за границу. Звезда фильма "Киборги" признался, что у него есть бронь от мобилизации.

Об этом Ясиновский рассказал в интервью Oboz.ua.

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Кинозвезда поделился, что в качестве актера театра получил бронь от мобилизации. До февраля у Романа есть отсрочка от службы в армии, однако по его словам, в случае необходимости готов уйти на фронт.

"Если нужно будет пойти в армию, пойду, я готов. До начала февраля имею бронь от театра. Как будет дальше — время покажет. В любом случае бежать никуда не собираюсь", — сказал актер.

Актер Роман Ясиновский. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Бронирование позволяет актеру выезжать на гастроли за границу. Однако, как поделился Роман, его иногда оскорбляет количество бюрократии, через которое нужно пройти для того, чтобы уехать из страны с благотворительной целью.

"Даже немного обижаюсь, когда должен собирать кучу документов для разрешения выехать за границу со спектаклями. Я же не просто еду зарабатывать, там на самом деле платят небольшие деньги. Основная цель поездок — получаем площадки, на которых можем говорить о том, что происходит в Украине. А возвращаясь домой, имею возможность привезти какую-то машину или что-то другое на помощь фронту. И постоянно это делаю", — рассказал Ясиновский.

Напомним, ранее Артур Логай рассказал, как актеры получают бронь от мобилизации.

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