Василіса Фролова вийшла заміж вдруге - фото

Василіса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Телеведуча Василіса Фролова вийшла заміж вдруге. Обранцем зірки став продюсер Дмитро Котеленець, з яким вона виховує трирічного сина.

Радісну звістку про зміни в особистому житті ведуча повідомила в Facebook.

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46-річна телеведуча та її обранець офіційно уклали шлюб 20 листопада. Весілля пари відбулося в Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратах.

У своїй соцмережах пара оновила сімейний статус.

Василіса Фролова вийшла заміж. Фото: скриншот

Пізніше в своєму Instagram Фролова поділилася кадрами із церемонії. Під час важливої події поруч зі подружжям також був присутній їхній син.

Весілля Василіси Фролової та Дмитра Котеленця. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса та Дмитро разом вже понад три роки та мають спільного сина Родіона. Наразі родина проживає в ОАЕ, де продюсер працює над проєктами Warner Brothers.

Певний час пара приховувала свої стосунки від сторонніх очей, однак з часом Василіса все ж таки почала ділитися частиною особистого життя із прихильниками.

Василіса Фролова з чоловіком та сином. Фото: instagram.com/vasyafrolova

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