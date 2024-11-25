Василіса Фролова вийшла заміж вдруге - фото

Відома українська ведуча вдруге вийшла заміж і показала обранця
Телеведуча Василіса Фролова вийшла заміж вдруге. Обранцем зірки став продюсер Дмитро Котеленець, з яким вона виховує трирічного сина.
Радісну звістку про зміни в особистому житті ведуча повідомила в Facebook.
Василіса Фролова вийшла заміж в ОАЕ
46-річна телеведуча та її обранець офіційно уклали шлюб 20 листопада. Весілля пари відбулося в Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратах.
У своїй соцмережах пара оновила сімейний статус.
Пізніше в своєму Instagram Фролова поділилася кадрами із церемонії. Під час важливої події поруч зі подружжям також був присутній їхній син.
Василіса та Дмитро разом вже понад три роки та мають спільного сина Родіона. Наразі родина проживає в ОАЕ, де продюсер працює над проєктами Warner Brothers.
Певний час пара приховувала свої стосунки від сторонніх очей, однак з часом Василіса все ж таки почала ділитися частиною особистого життя із прихильниками.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зі сльозами розповіла про розлучення з Костянтином Меладзе.
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