Дівчина Джонні Деппа спровокувала чутки про весілля

Юлія Власова з Джонні Деппом. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Голлівудська зірка Джонні Депп, схоже, переживає новий романтичний етап у своєму житті. Його ймовірна дівчина, 28-річна Юлія Власова, у відповідь на запитання в соцмережах розповіла, що цього року двічі отримувала пропозицію руки і серця.

Власова заявила в Instagram, що наразі заручена, проте не уточнила імені обранця.

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Можливо Депп планує знову одружитись. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Про що розповіла можлива обраниця відомого актора

Юлія, яка нині проживає в Празі, поділилася своїми планами на майбутнє. Вона зазначила, що вже думає про дітей, і це може статися зовсім скоро.

Власова хоче дітей. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Також вона розповіла про бажання жити між двома містами — Москвою та Парижем.

Дівчина планує жити на два міста. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Обраниця актора родом із передмістя Єкатеринбурга, навчалася в Інституті міжнародних відносин у Москві, а кілька років тому переїхала до Чехії, де відкрила студію макіяжу та зачісок.

Їхня перша зустріч із Джонні Деппом відбулася у серпні 2021 року на кінофестивалі в Карлових Варах. Саме там, за словами знайомих пари, між ними виникла іскра. Згодом у липні 2022 року Юлію помітили разом з актором на концерті Джеффа Бека в Празі. Попри чутки, жоден із них офіційно не підтверджував свій роман.

Джонні Депп намагається не афішувати особисте життя. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Нагадаємо, що два роки тому актор завершив скандальне розлучення з Ембер Герд. Судовий процес тривав місяцями й супроводжувався звинуваченнями з боку Герд у домашньому насильстві. Втім, суд виправдав Деппа, визнавши звинувачення безпідставними.

До цього Депп понад 14 років перебував у стосунках із французькою актрисою Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей — доньку Лілі-Роуз та сина Джека.

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