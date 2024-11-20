Девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о свадьбе

Девушка Джонни Деппа намекнула на будущую свадьбу
Голливудская звезда Джонни Депп похоже переживает новый романтический этап в своей жизни. Его вероятная девушка, 28-летняя Юлия Власова, в ответ на вопросы в соцсетях рассказала, что в этом году дважды получала предложение руки и сердца.
Власова заявила в Instagram, что обручена, однако не уточнила имени избранника.
Поклонники предполагают, что речь идет именно о 61-летнем Деппе, с которым Юлию неоднократно видели в последние месяцы.
О чем рассказала возможная избранница известного актера
Юлия, ныне проживающая в Праге, поделилась своими планами на будущее. Она отметила, что уже думает о детях, и это может произойти совсем скоро.
Также она рассказала о желании жить между двумя городами — Москвой и Парижем.
Избранница актера родом из пригорода Екатеринбурга, училась в Институте международных отношений в Москве, а несколько лет назад переехала в Чехию, где открыла студию макияжа и причесок.
Их первая встреча с Джонни Деппом прошла в августе 2021 года на кинофестивале в Карловых Варах. Там, по словам знакомых пары, между ними возникла искра. В июле 2022 года Юлию заметили вместе с актером на концерте Джеффа Бека в Праге. Несмотря на слухи, ни один из них официально не подтверждал свой роман.
Напомним, что два года назад актер завершил скандальный развод с Эмбер Херд. Судебный процесс длился месяцами и сопровождался обвинениями со стороны Эмбер в домашнем насилии. Впрочем, суд оправдал Деппа, признав обвинения безосновательными.
До этого Депп более 14 лет находился в отношениях с французской актрисой Ванессой Паради, родившей ему двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека.
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