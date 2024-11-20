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Девушка Джонни Деппа намекнула на будущую свадьбу

20 ноября 2024 09:23
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о свадьбе
Юлия Власова с Джонни Деппом. Фото: Instagram.com/im__iuliia
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Голливудская звезда Джонни Депп похоже переживает новый романтический этап в своей жизни. Его вероятная девушка, 28-летняя Юлия Власова, в ответ на вопросы в соцсетях рассказала, что в этом году дважды получала предложение руки и сердца.

Власова заявила в Instagram, что обручена, однако не уточнила имени избранника.

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Поклонники предполагают, что речь идет именно о 61-летнем Деппе, с которым Юлию неоднократно видели в последние месяцы.

Девушка Джонни Деппа намекнула на будущую свадьбу - фото 1
Возможно Депп планирует снова жениться. Фото: Instagram.com/im__iuliia

О чем рассказала возможная избранница известного актера

Юлия, ныне проживающая в Праге, поделилась своими планами на будущее. Она отметила, что уже думает о детях, и это может произойти совсем скоро.

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Власова хочет детей. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Также она рассказала о желании жить между двумя городами — Москвой и Парижем.

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Девушка планирует жить на два города. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Избранница актера родом из пригорода Екатеринбурга, училась в Институте международных отношений в Москве, а несколько лет назад переехала в Чехию, где открыла студию макияжа и причесок.

Их первая встреча с Джонни Деппом прошла в августе 2021 года на кинофестивале в Карловых Варах. Там, по словам знакомых пары, между ними возникла искра. В июле 2022 года Юлию заметили вместе с актером на концерте Джеффа Бека в Праге. Несмотря на слухи, ни один из них официально не подтверждал свой роман.

Девушка Джонни Деппа намекнула на будущую свадьбу - фото 4
Джонни Депп пытается не афишировать личную жизнь. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Напомним, что два года назад актер завершил скандальный развод с Эмбер Херд. Судебный процесс длился месяцами и сопровождался обвинениями со стороны Эмбер в домашнем насилии. Впрочем, суд оправдал Деппа, признав обвинения безосновательными.

До этого Депп более 14 лет находился в отношениях с французской актрисой Ванессой Паради, родившей ему двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека.

Ранее мы писали о том, что Джонни Депп получил новую роль в Голливуде.

Также мы сообщали, что Джонни Депп сравнил свои трудные времена с мыльной оперой.

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10:27 Замглавы Одесского облсовета заинтересовалось НАПК

10:21 Сколько атак произошло на фронте за сутки — данные Генштаба

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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