Девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о свадьбе

Юлия Власова с Джонни Деппом. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Голливудская звезда Джонни Депп похоже переживает новый романтический этап в своей жизни. Его вероятная девушка, 28-летняя Юлия Власова, в ответ на вопросы в соцсетях рассказала, что в этом году дважды получала предложение руки и сердца.

Власова заявила в Instagram, что обручена, однако не уточнила имени избранника.

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Возможно Депп планирует снова жениться. Фото: Instagram.com/im__iuliia

О чем рассказала возможная избранница известного актера

Юлия, ныне проживающая в Праге, поделилась своими планами на будущее. Она отметила, что уже думает о детях, и это может произойти совсем скоро.

Власова хочет детей. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Также она рассказала о желании жить между двумя городами — Москвой и Парижем.

Девушка планирует жить на два города. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Избранница актера родом из пригорода Екатеринбурга, училась в Институте международных отношений в Москве, а несколько лет назад переехала в Чехию, где открыла студию макияжа и причесок.

Их первая встреча с Джонни Деппом прошла в августе 2021 года на кинофестивале в Карловых Варах. Там, по словам знакомых пары, между ними возникла искра. В июле 2022 года Юлию заметили вместе с актером на концерте Джеффа Бека в Праге. Несмотря на слухи, ни один из них официально не подтверждал свой роман.

Джонни Депп пытается не афишировать личную жизнь. Фото: Instagram.com/im__iuliia

Напомним, что два года назад актер завершил скандальный развод с Эмбер Херд. Судебный процесс длился месяцами и сопровождался обвинениями со стороны Эмбер в домашнем насилии. Впрочем, суд оправдал Деппа, признав обвинения безосновательными.

До этого Депп более 14 лет находился в отношениях с французской актрисой Ванессой Паради, родившей ему двоих детей — дочь Лили-Роуз и сына Джека.

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