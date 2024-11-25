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Известная ведущая во второй раз вышла замуж и показала мужа

25 ноября 2024 13:58
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Василиса Фролова вышла замуж во второй раз.
Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Телеведущая Василиса Фролова вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал продюсер Дмитрий Котеленец, с которым она воспитывает трехлетнего сына.

Радостное известие об изменениях в личной жизни ведущая сообщила в Facebook.

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Василиса Фролова вышла замуж в ОАЭ

46-летняя телеведущая и ее избранник официально заключили брак 20 ноября. Свадьба пары состоялась в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах.

В своих соцсетях пара обновила семейный статус.

Василиса Фролова вышла замуж
Василиса Фролова вышла замуж. Фото: скриншот

Позже в своем Instagram Фролова поделилась кадрами по церемонии. Во время важного события рядом с супругами также присутствовал их сын.

Свадьба Василисы Фроловой и Дмитрия Котеленца
Свадьба Василисы Фроловой и Дмитрия Котеленца. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса и Дмитрий вместе уже более трех лет и имеют общего сына Родиона. В настоящее время семья проживает в ОАЭ, где продюсер работает над проектами Warner Brothers.

Некоторое время пара скрывала свои отношения от посторонних глаз, однако со временем Василиса все же начала делиться частью личной жизни со сторонниками.

Василиса Фролова с мужем и сыном
Василиса Фролова с мужем и сыном. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Напомним, ранее Вера Брежнева со слезами рассказала о разводе с Константином Меладзе.

Также мы писали, что девушка Джонни Деппа намекнула на их свадьбу.

брак Василиса Фролова свадьба украинские звезды звездная пара

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