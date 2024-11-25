Известная ведущая во второй раз вышла замуж и показала мужа
Телеведущая Василиса Фролова вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал продюсер Дмитрий Котеленец, с которым она воспитывает трехлетнего сына.
Радостное известие об изменениях в личной жизни ведущая сообщила в Facebook.
Василиса Фролова вышла замуж в ОАЭ
46-летняя телеведущая и ее избранник официально заключили брак 20 ноября. Свадьба пары состоялась в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах.
В своих соцсетях пара обновила семейный статус.
Позже в своем Instagram Фролова поделилась кадрами по церемонии. Во время важного события рядом с супругами также присутствовал их сын.
Василиса и Дмитрий вместе уже более трех лет и имеют общего сына Родиона. В настоящее время семья проживает в ОАЭ, где продюсер работает над проектами Warner Brothers.
Некоторое время пара скрывала свои отношения от посторонних глаз, однако со временем Василиса все же начала делиться частью личной жизни со сторонниками.
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