Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Телеведущая Василиса Фролова вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал продюсер Дмитрий Котеленец, с которым она воспитывает трехлетнего сына.

Радостное известие об изменениях в личной жизни ведущая сообщила в Facebook.

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46-летняя телеведущая и ее избранник официально заключили брак 20 ноября. Свадьба пары состоялась в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах.

В своих соцсетях пара обновила семейный статус.

Василиса Фролова вышла замуж. Фото: скриншот

Позже в своем Instagram Фролова поделилась кадрами по церемонии. Во время важного события рядом с супругами также присутствовал их сын.

Свадьба Василисы Фроловой и Дмитрия Котеленца. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса и Дмитрий вместе уже более трех лет и имеют общего сына Родиона. В настоящее время семья проживает в ОАЭ, где продюсер работает над проектами Warner Brothers.

Некоторое время пара скрывала свои отношения от посторонних глаз, однако со временем Василиса все же начала делиться частью личной жизни со сторонниками.

Василиса Фролова с мужем и сыном. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Напомним, ранее Вера Брежнева со слезами рассказала о разводе с Константином Меладзе.

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