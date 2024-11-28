Василіса Фролова показала своє весілля з продюсером в ОАЕ - фото

Телеведуча Василіса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка днями вдруге вийшла заміж, показала фото зі свого весілля з продюсером Дмитром Котеленцем. Пара побралася в ОАЕ.

Світлинами ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блогу знаменитість показала, як минула церемонія. Телеведуча та продюсер розписалися в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Василіса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Весілля пари пройшло без зайвих свідків та гучних святкувань. Особливу мить подружжя розділило зі своїм трирічним сином Родіоном.

Син Василіси Фролової. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Щоправда, весільну сукню Василіса все ж таки одягнула. Зірка обрала вишукану легку сукню з мереживом, розшиту блискучими квітами. Чоловік ведучої одягнув білу вишиванку із гербом України. А ось син пари був на їхньому весіллі у святковому костюмі.

Василіса Фролова з чоловіком та сином. Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Просто дозвольте хорошим речам траплятися", — лаконічно підписала світлини з весілля Фролова.

Нагадаємо, раніше нова обраниця Джонні Деппа натякнула на їхнє весілля.

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