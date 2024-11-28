Василиса Фролова показала свою свадьбу с продюсером в ОАЭ.

Известная украинская ведущая показала, как выходила замуж в ОАЭ
Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая на днях во второй раз вышла замуж, показала фото со своей свадьбы с продюсером Дмитрием Котеленцом. Пара обручилась в ОАЭ.
Фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Василиса Фролова показала, как прошла ее свадьба
В своем блоге знаменитость показала, как прошла церемония. Телеведущая и продюсер расписались в столице ОАЭ Абу-Даби.
Свадьба пары прошла без лишних свидетелей и громких торжеств. Особый момент супруги разделили со своим трехлетним сыном Родионом.
Правда, свадебное платье Василиса все же надела. Звезда выбрала изысканное легкое платье с кружевом, расшитое блестящими цветами. Муж ведущей надел белую вышиванку с гербом Украины. А вот сын пары был на их свадьбе в праздничном костюме.
"Просто позвольте хорошим вещам случаться", — лаконично подписала фотографии со свадьбы Фролова.
Напомним, ранее новая избранница Джонни Деппа намекнула на их свадьбу.
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