Василиса Фролова показала свою свадьбу с продюсером в ОАЭ.

Телеведущая Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая на днях во второй раз вышла замуж, показала фото со своей свадьбы с продюсером Дмитрием Котеленцом. Пара обручилась в ОАЭ.

Фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

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В своем блоге знаменитость показала, как прошла церемония. Телеведущая и продюсер расписались в столице ОАЭ Абу-Даби.

Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Свадьба пары прошла без лишних свидетелей и громких торжеств. Особый момент супруги разделили со своим трехлетним сыном Родионом.

Сын Василисы Фроловой. Фото: instagram.com/vasyafrolova

Правда, свадебное платье Василиса все же надела. Звезда выбрала изысканное легкое платье с кружевом, расшитое блестящими цветами. Муж ведущей надел белую вышиванку с гербом Украины. А вот сын пары был на их свадьбе в праздничном костюме.

Василиса Фролова с мужем и сыном. Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Просто позвольте хорошим вещам случаться", — лаконично подписала фотографии со свадьбы Фролова.

Напомним, ранее новая избранница Джонни Деппа намекнула на их свадьбу.

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