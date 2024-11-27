Мадонна з 28-річним бойфрендом підтримала доньок на футболі - фото

Мадонна з молодим коханим підтримала доньок на футбольному матчі
Американська співачка Мадонна показалася разом зі своїм молодим бойфрендом під час футбольного матчу. Попдіва прийшла підтримати своїх доньок, які грали на полі.
Світлинами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Мадонна з 28-річним коханим прийшла на гру доньок
Названі доньки знаменитості, 12-річні близнючки Естер та Стелла, давно захоплюються футболом. А нещодавно дівчата доєдналися до футбольної команди та запросили на один із матчів зіркову маму.
66-річна Мадонна прийшла на гру в компанії свого бойфренда Акіма Морріса, який молодший за неї на 38 років.
Співачка та її обранець вболівали за дівчат та підтримували їх під час матчу. Після гри Мадонна та її доньки зробили щасливе фото на згадку.
Також Мадонна повеселила фанів світлинами з готелю. Зіркова мама показала, як після гри руками пере футбольну форму доньок в умивальнику, та позує з праскою.
"Мама футболісток! Не давайте мені праску і напій одночасно", — пожартувала під фото Мадонна.
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