Мадонна з 28-річним бойфрендом підтримала доньок на футболі - фото

Мадонна зі своїм бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна показалася разом зі своїм молодим бойфрендом під час футбольного матчу. Попдіва прийшла підтримати своїх доньок, які грали на полі.

Світлинами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Названі доньки знаменитості, 12-річні близнючки Естер та Стелла, давно захоплюються футболом. А нещодавно дівчата доєдналися до футбольної команди та запросили на один із матчів зіркову маму.

Донька Мадонни під час гри у футбол. Фото: instagram.com/madonna

Мадонна на футбольному полі. Фото: instagram.com/madonna

66-річна Мадонна прийшла на гру в компанії свого бойфренда Акіма Морріса, який молодший за неї на 38 років.

Акім Морріс та Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Співачка та її обранець вболівали за дівчат та підтримували їх під час матчу. Після гри Мадонна та її доньки зробили щасливе фото на згадку.

Мадонна з названими доньками. Фото: instagram.com/madonna

Також Мадонна повеселила фанів світлинами з готелю. Зіркова мама показала, як після гри руками пере футбольну форму доньок в умивальнику, та позує з праскою.

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

"Мама футболісток! Не давайте мені праску і напій одночасно", — пожартувала під фото Мадонна.

Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

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