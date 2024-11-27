Мадонна с 28-летним бойфрендом поддержала дочерей на футболе — фото

Мадонна с молодым любимым поддержала дочерей на футбольном матче
Американская певица Мадонна показалась вместе со своим молодым бойфрендом во время футбольного матча. Поп-дива пришла поддержать своих дочерей, игравших на поле.
Фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Мадонна с 28-летним любимым пришла на игру дочерей
Приемные дочери знаменитости, 12-летние близнецы Эстер и Стелла, давно увлекаются футболом. А недавно девочки присоединились к футбольной команде и пригласили на один из матчей звездную маму.
66-летняя Мадонна пришла на игру в компании своего бойфренда Акима Морриса, который младше ее на 38 лет.
Певица и ее избранник болели за девочек и поддерживали их во время матча. После игры Мадонна и ее дочери сделали счастливое фото на память.
Также Мадонна повеселила фанатов фотографиями из гостиницы. Звездная мама показала, как после игры руками стирает футбольную форму дочерей в умывальнике, и позирует с утюгом.
"Мама футболисток! Не давайте мне утюг и напиток одновременно", — пошутила под фото Мадонна.
Напомним, гимнастка Лилия Подкопаева поделилась редкими фото с сыном-красавцем.
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