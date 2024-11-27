Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Подкопаєва показала сина та привітала його з особливим днем arrow

Подкопаєва показала сина та привітала його з особливим днем

27 листопада 2024 11:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Лілія Подкопаєва показала сина-красеня на рідкісних фото
Лілія Подкопаєва. Фото: instagram.com/podkopayeva_official
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Олімпійська чемпіонка та громадська діячка Лілія Подкопаєва звернулася до свого сина Вадима з особливої нагоди. Сьогодні, 27 листопада, юнаку виповнилося 19 років. 

Зіркова матуся показала рідкісні фото із сином в своєму Instagram.

Читайте також:

Подкопаєва показала сина-красеня у його день народження

Гімнастка опублікувала колаж з архівних сімейних фото, на яких показала, як Вадим змінювався із роками. 

Лілія Подкопаєва привітала сина з 19-річчям
Лілія Подкопаєва привітала сина з 19-річчям. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

У підписі до світлин Подкопаєва ніжно звернулася до сина та привітала його із важливою датою.

"З днем народження, моє серце. Живи яскраво, мрій сміливо, люби щиро", — побажала юнаку його зіркова мама. 

Нагадаємо, що спортсменка всиновила Вадима, коли хлопчикові не виповнилося й року. Тоді Подкопаєва була у шлюбі із бізнесменом Тимофієм Нагорним. 

Лілія Подкопаєва з сином Вадимом
Лілія Подкопаєва із сином Вадимом. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Також гімнастка має 18-річну доньку Кароліну від попереднього шлюбу, а також чотирирічну доньку Евеліну від нинішнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського.

Вже тривалий час спортсменка разом із родиною проживає у Сполучених Штатах.

Раніше дружина Жені Кота показала, як тренується з чотиримісячною донькою.

Також Олена Зеленська розповіла, де перебувають її діти під час війни в Україні.

діти День народження соцмережі Лілія Подкопаєва українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

11:05 Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

11:03 Динамо-Вікторія — де і коли дивитися матч Ліги Європи

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

10:51 Потрапити до Молдови стане важче — ситуація на трасі Одеса-Рені

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:48 Starlink запустить супутниковий Інтернет для всього світу

10:38 Атака дронів на Київ — скільки людей постраждало

10:31 Черги на кордоні України — ДПСУ попереджають про затори

10:27 В Одесі затримали диверсантів — серед них школяр

10:16 Федоров запитав про бажані послуги в Дії — що відповіли українці

11:05 Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

11:03 Динамо-Вікторія — де і коли дивитися матч Ліги Європи

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

10:51 Потрапити до Молдови стане важче — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:48 Starlink запустить супутниковий Інтернет для всього світу

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:38 Атака дронів на Київ — скільки людей постраждало

10:31 Черги на кордоні України — ДПСУ попереджають про затори

10:27 В Одесі затримали диверсантів — серед них школяр

10:16 Федоров запитав про бажані послуги в Дії — що відповіли українці

10:08 У Києві встановлять новорічну ялинку — в КМВА назвали умови

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК