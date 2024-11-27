Лілія Подкопаєва показала сина-красеня на рідкісних фото

Лілія Подкопаєва. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка та громадська діячка Лілія Подкопаєва звернулася до свого сина Вадима з особливої нагоди. Сьогодні, 27 листопада, юнаку виповнилося 19 років.

Зіркова матуся показала рідкісні фото із сином в своєму Instagram.

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Гімнастка опублікувала колаж з архівних сімейних фото, на яких показала, як Вадим змінювався із роками.

Лілія Подкопаєва привітала сина з 19-річчям. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

У підписі до світлин Подкопаєва ніжно звернулася до сина та привітала його із важливою датою.

"З днем народження, моє серце. Живи яскраво, мрій сміливо, люби щиро", — побажала юнаку його зіркова мама.

Нагадаємо, що спортсменка всиновила Вадима, коли хлопчикові не виповнилося й року. Тоді Подкопаєва була у шлюбі із бізнесменом Тимофієм Нагорним.

Лілія Подкопаєва із сином Вадимом. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Також гімнастка має 18-річну доньку Кароліну від попереднього шлюбу, а також чотирирічну доньку Евеліну від нинішнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського.

Вже тривалий час спортсменка разом із родиною проживає у Сполучених Штатах.

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