Лилия Подкопаева показала сына-красавца на редких фото

Подкопаева показала сына и поздравила его с особым днем
Олимпийская чемпионка и общественный деятель Лилия Подкопаева обратилась к своему сыну Вадиму по особому случаю. Сегодня, 27 ноября, юноше исполнилось 19 лет.
Звездная мамочка показала редкие фото с сыном в своем Instagram.
Подкопаева показала сына-красавца в его день рождения
Гимнастка опубликовала коллаж по архивным семейным фото, на которых показала, как Вадим менялся с годами.
В подписи к фотографиям Подкопаева нежно обратилась к сыну и поздравила его с важной датой.
"С днем рождения, мое сердце. Живи ярко, мечтай смело, люби искренне", — пожелала юноше его звездная мама.
Напомним, что спортсменка усыновила Вадима, когда мальчику не исполнилось и года. Тогда Подкопаева была в браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным.
Также у гимнастки есть 18-летняя дочь Каролина от предыдущего брака, а также четырехлетняя дочь Эвелина от нынешнего мужа, бизнесмена Игоря Дубинского.
Уже долгое время спортсменка вместе с семьей проживает в Соединенных Штатах.
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