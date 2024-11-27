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Подкопаева показала сына и поздравила его с особым днем

27 ноября 2024 11:00
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Лилия Подкопаева показала сына-красавца на редких фото
Лилия Подкопаева. Фото: instagram.com/podkopayeva_official
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Олимпийская чемпионка и общественный деятель Лилия Подкопаева обратилась к своему сыну Вадиму по особому случаю. Сегодня, 27 ноября, юноше исполнилось 19 лет.

Звездная мамочка показала редкие фото с сыном в своем Instagram.

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Гимнастка опубликовала коллаж по архивным семейным фото, на которых показала, как Вадим менялся с годами.

Лилия Подкопаева поздравила сына с 19-летием
Лилия Подкопаева поздравила сына с 19-летием. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В подписи к фотографиям Подкопаева нежно обратилась к сыну и поздравила его с важной датой.

"С днем рождения, мое сердце. Живи ярко, мечтай смело, люби искренне", — пожелала юноше его звездная мама.

Напомним, что спортсменка усыновила Вадима, когда мальчику не исполнилось и года. Тогда Подкопаева была в браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

Лилия Подкопаева с сыном Вадимом
Лилия Подкопаева с сыном Вадимом. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Также у гимнастки есть 18-летняя дочь Каролина от предыдущего брака, а также четырехлетняя дочь Эвелина от нынешнего мужа, бизнесмена Игоря Дубинского.

Уже долгое время спортсменка вместе с семьей проживает в Соединенных Штатах.

Ранее жена Жени Кота показала, как тренируется с четырехмесячной дочерью.

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дети День рождения соцсети Лилия Подкопаева украинские звезды

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