Наталія Татарінцева показала тренування на руках із донькою — відео

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татарінцева показала, як тримає себе у формі навіть попри те, що приділяє весь свій час чотиримісячній донечці Лелі. Дівчина на власному прикладі довела, що маленька дитина не може стати на заваді схуднення.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Наталія Татарінцева мотивує матусь

Нещодавно танцівниця розповіла шанувальникам, як їй вдається мотивувати себе до тренувань у дні, коли зовсім немає настрою займатися. Один із хейтерів зірки присоромив танцівницю та назвав її тренування "потягушками на килимку".

Наталія "втерла носа" заздрісній користувачці соцмереж та довела, що материнство не може стати на заваді стрункої фігури. Татарінцева показала, як виконує вправи вдома на руках із чотиримісячною донечкою Лелею.

"Підписниця мені сказала, що мої потягушки на килимку вдома — це не повноцінні тренування. Думаю, більшість після такого тренування будуть не згодні з нею, як і я!" — написала Татарінцева.

Раніше Аніта Луценко розповіла, коли категорично не можна худнути. Також зіркова тренерка дала пораду, як повернутися до спорту після вагітності.