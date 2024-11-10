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Євген Кот показав чотиримісячну доньку та дружину — нові фото

10 листопада 2024 11:39
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Євген Кот показав чотиримісячну доньку та дружину — фото
Хореографи Євген Кот та Наталія Татарінцева з донькою. Фото: Instagram/kot_jenya
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

Переможець шостого сезону шоу "Танці з зірками" (в парі з акторкою Ксенією Мішиною) Євген Кот оприлюднив світлини з нової фотосесії. На них він позує з дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою та донечкою Лелею, якій виповнилось чотири місяці. 

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах зіркового подружжя. 

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Знаменитості, для яких народження Лелі було довгоочікуваним, позували перед фотографом в чорному облягаючому одязі. Євген та Наталія зробили однакові укладки волосся назад. А ось Леля була в білому вишитому комбінезоні зі своїм іменем. 

"Нашій квіточці чотири місяці. Найпрекрасніша доця у світі", — написали Євген та Наталія.  

Євген Кот дитина
Євген Кот та Наталія Татарінцева з донькою. Фото: Instagram/kot_jenya
Євген Кот дитина
Зіркові батьки показали доньку Лелю великим планом. Фото: Instagram/kot_jenya

В першу годину після публікації свої лайки поставили співачка Наталія Валевська, блогер Іраклі Макацарія, шоумен Слава Дьомін та акторка Антоніна Хижняк. Водночас сам Євген Кот зараз не з родиною. 

Разом з українською делегацією на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення 2024" він зараз в дорозі до столиці Іспанії. Саме в Мадриді наступної суботи, 16 листопада, пройде фінал шоу. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що музикант, ресторатор Михайло Кацурін показав щасливі фото і співачкою Надією Дорофєєвою та дітьми. Також ми писали, що британська акторка Кетрін Зета-Джонс розчулила архівним фото з маленьким сином.

родина Наталія Татарінцева українські зірки Євген Кот фото діти

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