Євген Кот показав чотиримісячну доньку та дружину — фото

Хореографи Євген Кот та Наталія Татарінцева з донькою. Фото: Instagram/kot_jenya

Переможець шостого сезону шоу "Танці з зірками" (в парі з акторкою Ксенією Мішиною) Євген Кот оприлюднив світлини з нової фотосесії. На них він позує з дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою та донечкою Лелею, якій виповнилось чотири місяці.

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах зіркового подружжя.

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Знаменитості, для яких народження Лелі було довгоочікуваним, позували перед фотографом в чорному облягаючому одязі. Євген та Наталія зробили однакові укладки волосся назад. А ось Леля була в білому вишитому комбінезоні зі своїм іменем.

"Нашій квіточці чотири місяці. Найпрекрасніша доця у світі", — написали Євген та Наталія.

Євген Кот та Наталія Татарінцева з донькою. Фото: Instagram/kot_jenya

Зіркові батьки показали доньку Лелю великим планом. Фото: Instagram/kot_jenya

В першу годину після публікації свої лайки поставили співачка Наталія Валевська, блогер Іраклі Макацарія, шоумен Слава Дьомін та акторка Антоніна Хижняк. Водночас сам Євген Кот зараз не з родиною.

Разом з українською делегацією на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення 2024" він зараз в дорозі до столиці Іспанії. Саме в Мадриді наступної суботи, 16 листопада, пройде фінал шоу.

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