Евгений Кот показал четырехмесячную дочь и жену.

Хореографы Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью. Фото: Instagram/kot_jenya

Победитель шестого сезона шоу "Танці з зірками" (в паре с актрисой Ксенией Мишиной) Евгений Кот обнародовал фотографии с новой фотосессии. На них он позирует с женой, танцовщицей Наталией Татаринцевой и дочерью Лелей, которой исполнилось четыре месяца.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях звездных супругов.

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Знаменитости, для которых рождение Лели было долгожданным, позировали перед фотографом в черной облегающей одежде. Евгений и Наталья сделали одинаковые укладки волос назад. А вот Леля была в белом вышитом комбинезоне со своим именем.

"Нашему цветочку четыре месяца. Самая прекрасная дочь в мире", — лаконично написали Евгений и Наталья.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью. Фото: Instagram/kot_jenya

Звездные родители показали дочь Лелю крупным планом. Фото: Instagram/kot_jenya

В первое время после публикации свои лайки поставили певица Наталья Валевская, блогер Иракли Макацария, шоумен Слава Демин и актриса Антонина Хижняк. В то же время сам Евгений Кот сейчас не с семьей.

Вместе с украинской делегацией на песенный конкурс "Детское Евровидение 2024" он сейчас находится в пути в столицу Испании. Именно в Мадриде в следующую субботу, 16 ноября, пройдет финал шоу.

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