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Зеленська відповіла, де проживають її діти в розпал війни

26 листопада 2024 14:30
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Зеленська розповіла, де проживають її діти
Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, де мешкають її діти у розпал війни. Дружина президента України зізналась, що їй важко залишати 20-річну Олександру та 11-річного Кирила щоразу, як їй необхідно їхати у відрядження. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі.

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Перша леді прокоментувала дуже страшну та трагічну дату для всіх українців — 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії. Зеленська розповіла, як українці намагаються триматися попри щоденні атаки ворога.

"Це не було легко. І не буде, допоки ми не побачимо нашу перемогу. Проте ми намагаємося розглядати ці 1000 днів, як 1000 днів стійкості, витримки, роботи задля перемоги", — заявила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що її діти не виїжджали з України за три роки війни та нині мешкають у Києві.

Зеленська відповіла, де проживають її діти в розпал війни - фото 1
Зеленські з сином та донькою.Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Не можу ділитися всіма подробицями через їхню безпеку. Проте ми всі в Україні, у Києві. І якщо я іноді виїжджаю у відрядження, то мої діти перебувають тільки в Україні. Іноді я зустрічаюся з чоловіком на роботі. Решту подробиць я не можу розповісти", — додала вона.

Нагадаємо, раніше перша леді України поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни. А також Олена Зеленська заявила про те, що війна пришвидшує гендерну рівність в Україні. За її словами, повне досягнення гендерної рівності на світовому рівні очікується через 134 роки.

Володимир Зеленський діти Олена Зеленська інтерв'ю "Жіночий квартал"

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