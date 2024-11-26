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Зеленская ответила, где проживают ее дети в разгар войны

26 ноября 2024 14:30
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Зеленская рассказала, где проживают ее дети
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, где живут ее дети в разгар войны. Жена президента Украины призналась, что ей тяжело покидать 20-летнюю Александру и 11-летнего Кирилла каждый раз, когда ей необходимо ехать в командировку.

Об этом она рассказала в интервью итальянскому ведущему Бруно Веспи.

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Первая леди прокомментировала страшную и трагическую дату для всех украинцев — 1000 дней полномасштабного вторжения России. Зеленская рассказала, как украинцы пытаются держаться, несмотря на ежедневные атаки врага.

"Это не было легко. И не будет, пока мы не увидим нашу победу. Однако мы пытаемся рассматривать эти 1000 дней как 1000 дней стойкости, выдержки, работы ради победы", — заявила первая леди.

Елена Зеленская рассказала, что ее дети не выезжали из Украины за три года войны и сейчас проживают в Киеве.

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Зеленские с сыном и дочерью. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Не могу делиться всеми подробностями из-за их безопасности. Однако мы все в Украине, в Киеве. И если я иногда уезжаю в командировку, то мои дети находятся только в Украине. Иногда я встречаюсь с мужем на работе. Остальные подробности я не могу рассказать", — добавила она.

Напомним, ранее первая леди Украины поделилась трогательными воспоминаниями о первых днях полномасштабной войны. А также Елена Зеленская заявила о том, что война ускоряет гендерное равенство в Украине. По ее словам, полное достижение гендерного равенства на мировом уровне ожидается через 134 года.

Владимир Зеленский дети Елена Зеленская интервью "Женский квартал"

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