Скарлетт Йоганссон намагається тримати дітей якомога далі від гаджетів

Акторка Скарлетт Йоганссон. Фото: Reuters

Американська акторка Скарлетт Йоханссон хоче тримати своїх дітей подалі від соціальних мереж якомога довше. Зірка пояснила, як гаджети можуть нашкодити у юному віці.

Про це пише People.

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Акторка поділилася із шанувальниками тим, як вона ставиться до придбання iPhone для своїх дітей: 10-річної доньки Роуз від колишнього чоловіка Ромена Доріака та 3-річного сина Космо від її чоловіка Коліна Йоста. Зірка вважає, що гаджети шкодять дітям.

"У мене є маленький хлопчик, якому три роки, тому він не розмовляє по телефону. Він грає в Лего. Моїй доньці 10 років, і зараз на неї чиниться великий тиск, особливо якщо вона спілкується зі старшими дівчатами", — розповіла акторка.

Скарлетт пояснила своє рішення тим, що технології розвиваються набагато швидше, ніж наше людське его і це може зашкодити несформованій психіці дитини.

"Я б хотіла, щоб донька зачекала, поки стане дорослою, щоб брати в цьому участь", — додала акторка.

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