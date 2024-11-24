Олена Кравець разом з доньками показалась на концерті Наді Дорофєєвої

Кравець разом з доньками сходила на концерт Дорофєєвої
Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом з 21-річною Марією та семирічною Катею відвідала концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту в Києві. Доньки зірки були у захваті від атмосфери заходу.
Відповідні кадри Кравець опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Олена Кравець на концерті Наді Дорофєєвої
Відома телеведуча поділилася родинними кадрами. Зірка прийшла на концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту разом із молодшою та старшою донькою. Кравець показала, як разом із дітьми співала рядки з пісень популярної виконавиці.
Зірка намагалася передати шанувальникам неймовірну атмосферу концерту, який відвідало більше 10 тисяч людей.
"Життя тепер як делікатес, який варто собі дозволити", — влучно підписала кадри Кравець.
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