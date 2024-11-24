Олена Кравець разом з доньками показалась на концерті Наді Дорофєєвої

Шоувумен Олена Кравець. Фото: Instagram/lennykravets

Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом з 21-річною Марією та семирічною Катею відвідала концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту в Києві. Доньки зірки були у захваті від атмосфери заходу.

Відповідні кадри Кравець опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Олена Кравець на концерті Наді Дорофєєвої

Відома телеведуча поділилася родинними кадрами. Зірка прийшла на концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту разом із молодшою та старшою донькою. Кравець показала, як разом із дітьми співала рядки з пісень популярної виконавиці.

Зірка намагалася передати шанувальникам неймовірну атмосферу концерту, який відвідало більше 10 тисяч людей.

"Життя тепер як делікатес, який варто собі дозволити", — влучно підписала кадри Кравець.

Олена Кравець із донькою Марією. Фото: Instagram/lennykravets

Олена Кравець із семирічною Катею. Фото: Instagram/lennykravets

Донька Олени Кравець у захваті від Дорофєєвої. Фото: Instagram/lennykravets

Нагадаємо, також Анастасія Оруджова розповіла про серйозні проблеми, через які звернулася до психотерапевта. Раніше Олена Зеленська розповіла, чому отримувала менший гонорар під час роботи у "Кварталі 95".