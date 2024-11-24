Елена Кравец вместе с дочками показалась на концерте Наде Дорофеевой

Шоувумен Елена Кравец. Фото: Instagram/lennykravets

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец вместе с 21-летней Марией и семилетней Катей посетила концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве. Дочери звезды были в восторге от атмосферы мероприятия.

Соответствующие кадры Кравец опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Известная телеведущая поделилась семейными кадрами. Звезда пришла на концерт Наде Дорофеевой во Дворце спорта вместе с младшей и старшей дочерью. Кравец показал, как вместе с детьми пела строки из песен популярной исполнительницы.

Звезда пыталась передать поклонникам невероятную атмосферу концерта, посетившего более 10 тысяч человек.

"Жизнь теперь как деликатес, который стоит себе позволить", — метко подписала кадры Кравец.

Елена Кравец с дочерью Марией. Фото: Instagram/lennykravets

Елена Кравец с семилетней Катей. Фото: Instagram/lennykravets

Дочь Елены Кравец в восторге от Дорофеевой. Фото: Instagram/lennykravets

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