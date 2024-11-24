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Кравец вместе с дочками сходила на концерт Дорофеевой

24 ноября 2024 11:35
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Елена Кравец вместе с дочками показалась на концерте Наде Дорофеевой
Шоувумен Елена Кравец. Фото: Instagram/lennykravets
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец вместе с 21-летней Марией и семилетней Катей посетила концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве. Дочери звезды были в восторге от атмосферы мероприятия.

Соответствующие кадры Кравец опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Елена Кравец на концерте Нади Дорофеевой

Известная телеведущая поделилась семейными кадрами. Звезда пришла на концерт Наде Дорофеевой во Дворце спорта вместе с младшей и старшей дочерью. Кравец показал, как вместе с детьми пела строки из песен популярной исполнительницы.

Звезда пыталась передать поклонникам невероятную атмосферу концерта, посетившего более 10 тысяч человек.

"Жизнь теперь как деликатес, который стоит себе позволить", — метко подписала кадры Кравец.

Портной показалась на выступлении Дорофеевой
Елена Кравец с дочерью Марией. Фото: Instagram/lennykravets
Портной вместе с дочками сходила на концерт Дорофеевой
Елена Кравец с семилетней Катей. Фото: Instagram/lennykravets
Елены Кравец возводила дочерей на концерт Дорофеевой
Дочь Елены Кравец в восторге от Дорофеевой. Фото: Instagram/lennykravets

Напомним, также Анастасия Оруджева рассказала о серьезных проблемах, по которым обратилась к психотерапевту. Ранее Елена Зеленская рассказала, почему получала меньший гонорар во время работы в "Квартале 95".

Надя Дорофеева дети Елена Кравец украинские звезды дочь

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11:25 Стрельба в гостинице в Киеве — полиция задержала стрелка

11:22 Стало известно, кто досрочно стал чемпионом Формулы-1

11:19 В Украине обновили графики отключений света — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:10 Турция сорвала планы России захватить Одессу и Николаев

11:08 В Курской области ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии

10:55 Писториус раскрыл, сколько оружия производит РФ за три месяца

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