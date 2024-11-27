Скарлетт Йоганссон пытается держать детей подальше от гаджетов

Актриса Скарлетт Йоганссон. Фото: Reuters

Американская актриса Скарлетт Йоханссон хочет держать своих детей подальше от социальных сетей подольше. Звезда объяснила, как гаджеты могут навредить в юном возрасте.

Об этом пишет People.

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Актриса поделилась с поклонниками тем, как она относится к приобретению iPhone для своих детей: 10-летней дочери Роуз от бывшего мужа Ромена Дориака и 3-летнего сына Космо от ее мужа Колина Йоста. Звезда считает, что гаджеты вредят детям.

"У меня есть маленький мальчик, которому три года, поэтому он не разговаривает по телефону. Он играет в Лего. Моей дочери 10 лет, и сейчас на нее оказывается большое давление, особенно если она общается со старшими девушками", — рассказала актриса.

Скарлетт объяснила свое решение тем, что технологии развиваются гораздо быстрее, чем наше человеческое эго и это может навредить несформированной психике ребенка.

"Я бы хотела, чтобы дочь подождала, пока станет взрослой, чтобы участвовать в этом", — добавила актриса.

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