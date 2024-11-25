Анджеліна Джолі не дозволяє батькам Бреда Пітта спілкуватися з онуками

Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelinajolie

Колишнє голлівудське подружжя Анджеліна Джолі та Бред Пітт досі не змогли дійти компромісу щодо спільних дітей. Виявилося, акторка забороняє батькам ексчоловіка бачитися із онуками.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Батьки Бреда Пітта вісім років не спілкувалися з онуками

Батьки актора Вільям та Джейн Пітт, за словами інсайдерів, спустошені від того, що не можуть проводити час зі своїми онуками.

"Батьки Бреда Пітта не бачили своїх улюблених онуків близько восьми років через розлучення і судову тяганину між Бредом і Анджеліною. До розлучення вони були частиною життя дітей, і проводили багато часу разом. Це просто розбиває серце, коли бачиш, що це більше не так. Їм вже за 80, і думати про те, що вони більше ніколи не зможуть проводити час з дітьми, просто неймовірно", — розповів інсайдер.

Востаннє батьки Пітта виходили на публіку разом зі своїми онуками 2014 року. Тоді актор разом з дітьми та батьками відвідав прем'єру фільму "Незламний", режисером якого була Джолі.

До розлучення актора мала чудові відносини із свекром та свекрухою, однак після розриву їхній зв'язок обірвався.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають трьох спільних біологічних дітей — 18-річну Шайло, 16-річних Нокса та Вів'єн, а також мають опіку над трьома названими дітьми — 23-річним Меддоксом, 20-річним Паксом та 19-річною Захарою.

Колишнє подружжя подало на розлучення 2016 року, а 2019 року офіційно розірвало стосунки. З тих пір Джолі та Пітт ніяк не можуть врегулювати низку питань.

Так, стало відомо, що Анджеліна та Бред продовжують судитися через виноробню у Франції.

Також днями Пітт відреагував на вихід Джолі в світ з їхнім 16-рінчим сином.