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Джолі продовжує судитися з Піттом через виноробню — гучні деталі

17 листопада 2024 08:14
Світлана Заболотна - Редактор
Коли Джолі та Пітт припинять судитися за виноробню — деталі
Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Reuters
Світлана Заболотна - Редактор

Колишнє подружжя Анджеліна Джолі та Бред Пітт ніяк не закінчать ворожнечу через виноробню у Франції. Суд може тривати до 2026 року.

Про це пише Page Six.

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Боротьба за французьку виноробню Château Miraval триває після того, як актор виграв останній раунд судового процесу.

Анджеліна Джолі прагнула скасувати справу, однак суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилив її спроби.

"Зрештою Енджі та Бреду доведеться сидіти з показаннями, тепер немає виходу, оскільки вони рухаються до суду", — сказало джерело видання.

Виноробня Château Miraval у Франції
Виноробня Château Miraval у Франції. Фото: instagram/angelina_jolie_brad_pitt/

Інсайдери також вказали, що дата суду буде озвучена вже наступного року, однак весь процес може тривати до 2026. Нагадаємо, що Пітт та Джолі володіли спільно маєтком та виноградними полями. Однак, під час розлучення акторка продала свою частину російському олігарху Юрію Шефлеру. За договором, вона не мала права так робити.

Тому Пітт подав позов, стверджуючи, що продаж Енджі суперечить угоді, яку вони уклали, щоб він отримав право першочергового викупу другої частини акцій. Актор хоче скасувати угоду колишньої дружини з росіянином через суд.

Нагадаємо, акторці Анджеліні Джолі приписують новий роман.Також вона роздягнулась для люксової реклами Tom Ford. 

суд Анджеліна Джолі Бред Пітт розлучення Голлівуд актори

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