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Джоли продолжает судиться с Питтом из-за винодельни — подробности

17 ноября 2024 08:14
Светлана Заболотная - Редактор
Когда Джоли и Питт перестанут судиться за винодельню.
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не закончат рознь из-за винодельни во Франции. Суд может длится до 2026.

Об этом пишет Page Six.

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Борьба за французскую винодельню Château Miraval продолжается после того, как актер выиграл последний раунд судебного процесса.

Анджелина Джоли стремилась закрыть дело, однако судья Верховного суда Лос-Анджелеса отклонил ее попытки.

"В конце концов Энджи и Брэду придется сидеть с показаниями, теперь нет выхода, поскольку они двигаются в суд", — сказал источник.

Винодельня Château Miraval во Франции
Винодельня Château Miraval во Франции. Фото: instagram/angelina_jolie_brad_pitt/

Инсайдеры также указали, что дата суда будет озвучена уже в следующем году. Напомним, что Питт и Джоли вместе владели поместьем и виноградными полями. Однако во время развода актриса продала свою часть российскому олигарху Юрию Шефлеру. По договору, она не имела права так поступать.

Поэтому Питт подал иск, утверждая, что продажа Энджи противоречит соглашению, которое они заключили, чтобы он получил право первоочередного выкупа второй части акций. Актер хочет расторгнуть соглашение бывшей жены с россиянином через суд.

Напомним, актрисе Анджелине Джоли приписывают новый роман. Также она разделась для люксовой рекламы Tom Ford.

суд Анджелина Джоли Брэд Питт развод Голливуд актеры

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