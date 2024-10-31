Анджеліна Джолі захопилась надто молодим актором Джейсоном Шмідтом — фото

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі почала близько спілкуватись з актором Джейсоном Шмідтом. Він більш, ніж на 20 років її молодший.

Про це пише Daily Mail.

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Юний актор грав у бродвейських показах музичної версії вистави "Аутсайдери", яку продюсувала Анджеліна Джолі та її донька Вівʼєн. Між відомою зіркою та Джейсоном виник "міцний зв’язок", оскільки Анджеліна "цінує, наскільки він талановитий і захоплений мистецтвом".

Акторка гуляла з Джейсоном та навіть зводила його у свій магазин Atelier Jolie у Нью-Йорку. Юний талант буквально на два роки молодший за сина зірки Меддокса, якому нині 23.

"Актор і автор пісень дебютував зі своїм останнім синглом Growing Up у щирому сеті, який продемонстрував його музичне мистецтво", — додали представники бренду Анджеліни Джолі.

Нагадаємо, що нещодавно акторці приписували роман з британським репером Akala. Ми розповідали, хто він такий та коли почались їхні стосунки. Водночас Анджеліну Джолі підловили папараці та фанати після прем'єри фільму "Марія".