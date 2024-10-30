Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці та фанатів — фото

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі роздавала автографи на одній з вулиць Беверлі-Гіллз. Фанати заскочили її і прагнули отримати заповітний підпис.

Про це пише TMZ.

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Фанати практично збожеволіли, коли побачили голлівудську зірку Анджеліну Джолі в Беверлі-Гіллз. Акторка спочатку з усмішкою, а пізніше зі стурбованістю підписувала свої фотокартки.

Анджеліна Джолі роздає автографи. Фото: скриншот

Зірка зустрілась з прихильниками після заходу, який був присвячений фільму "Марія". Артистка вдягнула шовкову сукню коричневого кольору з довгими рукавами і чорне класичне пальто з ґудзиками.

Доповнила образ лаконічними бежевими туфлями, макіяжем та укладанням. Охоронці Джолі протягом усього часу намагались оберігати її від емоційних прихильників.

Анджеліна Джолі заскочена фанатами. Фото: скриншот

Нагадаємо, який фантастичний вигляд мала Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Марія" в межах фестивалю AFI в Лос-Анджелесі. Також акторка закрутила роман з британським репером.