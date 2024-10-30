Анджелина Джоли попала под прицел папарацци и фанатов.

Элегантная Анджелина Джоли раздавала автографы в Беверли-Хиллз
Голливудская актриса Анджелина Джоли раздавала автографы на одной из улиц Беверли-Хиллз. Фанаты стремились получить заветную подпись.
Об этом пишет TMZ.
Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Калифорнии
Фанаты практически сошли с ума, когда увидели голливудскую звезду Анджелину Джоли в Беверли-Хиллз. Актриса сначала с улыбкой, а позже с озабоченностью подписывала свои фотографии.
Звезда встретилась с поклонниками после мероприятия, посвященного фильму "Мария". Артистка надела шелковое платье коричневого цвета с длинными рукавами и черное классическое пальто с пуговицами.
Дополнила образ лаконичными бежевыми туфлями, макияжем и укладкой. Охранники Джоли в течение всего времени пытались оберегать ее от эмоциональных поклонников.
Напомним, какой фантастический вид имела Анджелина Джоли на премьере фильма "Мария" в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Также актриса закрутила роман с британским рэпером.
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