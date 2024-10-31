Анджелина Джоли увлеклась слишком молодым актером Джейсоном Шмидтом.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли начала близко общаться с актером Джейсоном Шмидтом. Он более чем на 20 лет ее младше.

Об этом пишет Daily Mail.

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Юный актер играл в бродвейских показах музыкальной версии спектакля "Аутсайдеры", которую продюсировала Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен. Между известной звездой и Джейсоном возникла "крепкая связь", поскольку Анджелина "ценит, насколько он талантлив и увлечен искусством".

Актриса гуляла с Джейсоном и даже возводила его в свой магазин Atelier Jolie в Нью-Йорке. Юный талант буквально на два года младше сына звезды Мэддокса, которому сейчас 23.

"Актер и автор песен дебютировал со своим последним синглом Growing Up в искреннем сете, продемонстрировавшем его музыкальное искусство", — добавили представители бренда Анджелины Джоли.

Напомним, что недавно актрисе приписывали роман с британским репером Akala. Мы рассказывали, кто он такой, и когда начались их отношения. В то же время Анджелину Джоли подловили папарацци и фанаты после премьеры фильма "Мария".