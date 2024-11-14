Анджеліна Джолі роздягнулась у рекламі Tom Ford — спокусливе відео

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Американська акторка Анджеліна Джолі знялася в новій рекламній кампанії для Tom Ford Beauty's Runway Lip Color. Зірка фільму "Марія" роздяглась до спіднього і продемонструвала спокусливе тіло.

Відео виклали в Instagram.

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Анджеліна Джолі роздягнулась у рекламі Tom Ford

Анджеліна Джолі у рекламі демонструє яскравий червоний відтінок (16 Scarlet Rouge) з колекції Tom Ford Beauty Runway Lip Colour. Вона в кадрі залишається одягнена лише у помаду на вустах та вишукану чорну спідню білизну.

"Я найбільше шукаю в косметичних продуктах якість. Я особисто ношу Scarlet Rouge від Tom Ford через його насичений колір і текстуру. Ідеальні червоні губи потребують особливого", — каже Джолі у відео.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі близько спілкується з актором, який віку її сина. Також папараці підловили акторку у неочікуваний момент.