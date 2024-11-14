Анджелина Джоли разделась в рекламе Tom Ford - соблазнительное видео

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли снялась в новой рекламной кампании для Tom Ford Beauty's Runway Lip Color. Звезда фильма "Мария" разделась до нижнего белья и продемонстрировала соблазнительное тело.

Видео выложили в Instagram.

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Анджелина Джоли в рекламе показывает яркий красный оттенок (16 Scarlet Rouge) из коллекции Tom Ford Beauty Runway Lip Colour. Она в кадре остается одета только в помаду на губах и изысканное черное нижнее белье.

"Я больше всего ищу в косметических продуктах качество. Я лично ношу Scarlet Rouge от Tom Ford из-за ее насыщенного цвета и текстуры. Идеальные красные губы нуждаются в особенном", —- говорит Джоли в видео.

Напомним, Анджелина Джоли близко общается с актером, возрастом ее сына. Также папарацци подловили актрису в неожиданный момент.