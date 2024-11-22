Бред Пітт звинувачує Джолі у маніпуляції сином Ноксом — деталі

Анджеліна Джолі з сином Ноксом. Фото: Reuters

Бред Пітт вважає, що його колишня дружина Анджеліна Джолі з особистих мотивів з'явилась на червоному хіднику з їхнім сином Ноксом на церемонії Governors Awards 2024. Нібито вона використовує дітей, щоб "тиснути" на перебіг судового конфлікту.

Про це пише Page Six.

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Анджеліна Джолі вперше за три роки вийшла у світ разом з 16-річним сином Ноксом.

"Бред вважає не випадковим те, що суддя підписав судовий процес щодо виноробні, а за кілька днів Нокс приєднався до Анджеліни на церемонії нагородження губернаторів. Він справді ставить під сумнів її мотив залучення сина", — розповідає нам інсайдер.

Водночас інший інсайдер розповідав, що Нокс сам запропонував матері піти разом. Анджеліна дуже пишалася тим, що він був поруч.

"Зазвичай він вважає за краще триматися подалі від уваги, і Анджеліна поважає це рішення, але він запитав, чи може він приєднатися до неї, і, звичайно, вона була в захваті від того, що він хоче бути там", — йшлося у повідомлення.

Нагадаємо, суддя Вищого суду Лос-Анджелеса виніс рішення на користь передачі справи Château Miraval до суду. Цим рішення Пітт здобув юридичну перемогу, а всі спроби Джолі прикрити справу закінчились провалом. Також акторка Анджеліна Джолі продає майно через фінансові труднощі.