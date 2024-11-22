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Джолі не просто так з'явилась з Ноксом — "брудна" реакція Пітта

22 листопада 2024 08:14
Світлана Заболотна - Редактор
Бред Пітт звинувачує Джолі у маніпуляції сином Ноксом — деталі
Анджеліна Джолі з сином Ноксом. Фото: Reuters
Світлана Заболотна - Редактор

Бред Пітт вважає, що його колишня дружина Анджеліна Джолі з особистих мотивів з'явилась на червоному хіднику з їхнім сином Ноксом на церемонії Governors Awards 2024. Нібито вона використовує дітей, щоб "тиснути" на перебіг судового конфлікту.

Про це пише Page Six.

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Анджеліна Джолі вперше за три роки вийшла у світ разом з 16-річним сином Ноксом. 

"Бред вважає не випадковим те, що суддя підписав судовий процес щодо виноробні, а за кілька днів Нокс приєднався до Анджеліни на церемонії нагородження губернаторів. Він справді ставить під сумнів її мотив залучення сина", — розповідає нам інсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Водночас інший інсайдер розповідав, що Нокс сам запропонував матері піти разом. Анджеліна дуже пишалася тим, що він був поруч. 

"Зазвичай він вважає за краще триматися подалі від уваги, і Анджеліна поважає це рішення, але він запитав, чи може він приєднатися до неї, і, звичайно, вона була в захваті від того, що він хоче бути там", — йшлося у повідомлення. 

Нагадаємо, суддя Вищого суду Лос-Анджелеса виніс рішення на користь передачі справи Château Miraval до суду. Цим рішення Пітт здобув юридичну перемогу, а всі спроби Джолі прикрити справу закінчились провалом. Також акторка Анджеліна Джолі продає майно через фінансові труднощі.

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