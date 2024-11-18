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Анджеліна Джолі розпродає майно через фінансові проблеми

18 листопада 2024 11:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
У Анджеліни Джолі проблеми з грошима через дорогі суди з Піттом
Анджеліна Джолі. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка вже кілька років веде судову боротьбу з колишнім чоловіком Бредом Піттом, опинилася у складній фінансовій ситуації. Як повідомляють джерела, щоб оплатити послуги адвокатів, акторка змушена продавати свої речі, зокрема улюблений Ferrari та предмети гардероба.

Про це повідомляє RadarOnline.

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Судові баталії почалися ще у 2016 році після гучного розлучення пари. Проте, як стверджують близькі до Джолі люди, нескінченні позови значно вдарили по її гаманцю. Інсайдери розповіли, що витрати 49-річної акторки значно перевищують її доходи, а друзі намагаються вмовити її припинити судову "вендетту" проти 60-річного Пітта.

"Енджі витратила шалені гроші, і тепер їй доводиться шукати способи, щоб не залишитися з нічим", — поділилося джерело.

Анджеліна Джолі розпродає майно через фінансові проблеми - фото 1
Джолі з Піттом продовжують судовий процес. Фото: скриншот відео

За словами інсайдера, ситуація настільки критична, що Джолі вирішила продати свій Ferrari 250 GT 1958 року випуску за 1,3 мільйона доларів. Окрім цього, вона почала розбирати свій гардероб у пошуках дизайнерських речей, які можна продати. Серед іншого, на продаж виставлені коштовності, які Бред подарував їй під час шлюбу.

Окрім фінансових труднощів, Джолі нещодавно звернулася до суду проти ФБР, намагаючись отримати документи, пов’язані з розслідуванням інциденту 2016 року.

Тоді зірка звинувачувала Пітта у поганому ставленні до неї та їхніх дітей на борту приватного літака. Розслідування виправдало актора, а Джолі не тільки зазнала поразки у суді, але й втратила значну суму грошей на адвокатів.

Анджеліна Джолі розпродає майно через фінансові проблеми - фото 2
Джолі вирішила продати своє улюблене авто. Фото: скриншот відео

"Кожна зустріч із юристами обертається для неї величезним рахунком. Ці судові тяжби обходяться в тисячі доларів, і зараз вона зрозуміла, що не може дозволити собі брати участь у всіх конфліктах із Бредом", — розповів інсайдер.

Чи зможе акторка подолати фінансову кризу і нарешті поставити крапку у конфліктах із колишнім чоловіком, покаже час. Наразі ж Анджеліна продовжує боротися, незважаючи на всі труднощі.

Раніше ми писали про те, що Джолі продовжує судитися з Піттом через виноробню.

Також ми повідомляли, що Анджеліна Джолі "зблизилась" з на 20 років молодшим актором.

Анджеліна Джолі знаменитості Голлівуд доходи зірки

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