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Анджелина Джоли распродает имущество из-за финансовых проблем

18 ноября 2024 11:50
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
У Анджелины Джоли проблемы с деньгами из-за дорогих судов с Питтом
Анджелина Джоли. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Голливудская звезда Анджелина Джоли , уже несколько лет ведущая судебную борьбу с бывшим мужем Брэдом Питтом, оказалась в сложной финансовой ситуации. Как сообщают источники, чтобы оплатить услуги адвокатов, актриса вынуждена продавать свои вещи, в частности, любимый Ferrari и предметы гардероба.

Об этом сообщает RadarOnline .

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Когда Джоли и Питт начали судебный процесс

Судебные баталии начались еще в 2016 году после громкого развода пары. Однако, как утверждают близкие к Джоли люди, бесконечные иски значительно ударили по ее кошельку. Инсайдеры рассказали, что расходы 49-летней актрисы значительно превышают ее доходы, а друзья пытаются уговорить ее прекратить судебную "вендетту" против 60-летнего Питта.

"Энджи потратила безумные деньги, и теперь ей приходится искать способы, чтобы не остаться с ничем" , - поделился источник.

Анджелина Джоли распродает имущество из-за финансовых проблем - фото 1
Джоли с Питтом продолжают судебный процесс. Фото: скриншот видео

По словам инсайдера, ситуация настолько критична, что Джоли решила продать свой Ferrari 250 GT 1958 года выпуска за 1,3 миллиона долларов. Кроме того, она начала разбирать свой гардероб в поисках дизайнерских вещей, которые можно продать. Среди прочего, на продажу выставлены драгоценности, которые Брэд подарил ей в брак.

Помимо финансовых затруднений, Джоли недавно обратилась в суд против ФБР, пытаясь получить документы, связанные с расследованием инцидента 2016 года.

Тогда звезда обвиняла Питта в плохом отношении к ней и их детям на борту частного самолета. Расследование оправдало актера, а Джоли не только потерпела поражение в суде, но и потеряла значительную сумму денег на адвокатов.

Анджелина Джоли распродает имущество из-за финансовых проблем - фото 2
Джоли решила продать свой любимый автомобиль. Фото: скриншот видео

"Каждая встреча с юристами оборачивается для нее огромным счетом. Эти судебные тяжбы обходятся в тысячи долларов, и сейчас она поняла, что не может позволить себе участвовать во всех конфликтах с Брэдом" , - рассказал инсайдер.

Сможет ли актриса преодолеть финансовый кризис и наконец-то поставить точку в конфликтах с бывшим мужем, покажет время. Пока же Анджелина продолжает бороться, несмотря на все трудности.

Ранее мы писали о том, что Джоли продолжает судиться с Питтом из-за винодельни .

Также мы сообщали, что Анджелина Джоли "сблизилась" с на 20 лет младшим актером .

Анджелина Джоли знаменитости Голливуд доходы звезды

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