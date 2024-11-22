Брэд Питт обвиняет Джоли в манипуляции сыном Ноксом.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом. Фото: Reuters

Брэд Питт считает, что его бывшая жена Анджелина Джоли по личным мотивам появилась на красной дорожке с их сыном Ноксом на церемонии Governors Awards 2024. Якобы она использует детей, чтобы "давить" на ход судебного конфликта.

Об этом пишет Page Six.

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Анджелина Джоли впервые за три года вышла в свет вместе с 16-летним сыном Ноксом.

"Брэд считает не случайным то, что судья подписал судебный процесс относительно винодельни, а через несколько дней Нокс присоединился к Анджелине на церемонии награждения губернаторов. Он действительно ставит под сомнение ее мотив привлечения сына", — рассказывает нам инсайдер.

В то же время, другой инсайдер рассказывал, что Нокс сам предложил матери пойти вместе. Анджелина очень гордилась тем, что он был рядом.

"Обычно он предпочитает держаться подальше от внимания, и Анджелина уважает это решение. Но он спросил, может ли он присоединиться к ней, и, конечно, она была в восторге от того, что он хочет быть там", — говорилось в сообщении.

Напомним, судья Высшего суда Лос-Анджелеса вынес решение в пользу передачи дела Château Miraval в суд. Этим решение Питт одержал юридическую победу, а все попытки Джоли прикрыть дело окончились провалом. Также актриса Анджелина Джоли продает имущество из-за финансовых затруднений.