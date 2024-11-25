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Анджелина Джоли запрещает родителям Питта видеться с внуками

25 ноября 2024 12:13
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Анджелина Джоли не позволяет родителям Брэда Питта общаться с внуками
Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Бывшие голливудские супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не смогли прийти к компромиссу по поводу общих детей. Оказалось, актриса запрещает родителям экс-супруга видеться с внуками.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Родители актера Уильям и Джейн Питт, по словам инсайдеров, опустошены от того, что не могут проводить время со своими внуками.

"Родители Брэда Питта не видели своих любимых внуков около восьми лет из-за развода и судебной тяжбы между Брэдом и Анджелиной. До развода они были частью жизни детей, и проводили много времени вместе. Это просто разбивает сердце, когда видишь, что это больше не так. Им уже за 80, и думать о том, что они больше никогда не смогут проводить время с детьми, просто невероятно", — рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jolie-Pitt-Familiy (@joliepittarea)

В последний раз родители Питта выходили на публику вместе со своими внуками в 2014 году. Тогда актер вместе с детьми и родителями посетил премьеру фильма "Несокрушимый", режиссером которого была Джоли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До развода актера имела отличные отношения со свекром и свекровью, однако после разрыва их связь оборвалась.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт имеют троих общих биологических детей — 18-летнюю Шайло, 16-летних Нокса и Вивьен, а также имеют опеку над тремя приемными детьми — 23-летним Меддокса, 20-летним Пакса и 19-летней Захарой .

Бывшие супруги подали на развод 2016 года, а в 2019 году официально разорвали отношения. С тех пор Джоли и Питт никак не могут урегулировать ряд вопросов.

Так, стало известно, что Анджелина и Брэд продолжают судиться из-за винодельни во Франции.

Также на днях Питт отреагировал на выход Джоли в мир с их 16-летним сыном.

Анджелина Джоли дети Брэд Питт зарубежные звезды родители

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