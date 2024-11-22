Анджеліна Джолі зізналась, хто з дітей найбільше уникає публіки — деталі

Джолі зізналась, хто з її дітей найбільше ненавидить публічність
Американська акторка Анджеліна Джолі розповіла, як її діти ставляться до публічного життя. Також вона пояснила, чому вони рідко приходять на світські заходи.
Про це пише Page Six.
Джолі зізналась, що мріє про приватність для своїх дітей
Акторка в інтерв’ю Good Morning America заявила, що любить своїх дітей найбільше на світі. Вона б ніколи не змогла відмовитись від материнства.
"Це моє щастя. Ви можете забрати в мене все інше. Більше нічого не має значення", — сказала вона.
Анджеліна Джолі разом з колишнім чоловіком Бредом Піттом має шістьох дітей — Меддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса та Вів'єн.
Ніхто з її дітей не бажає зніматися після того, як отримали травматичний досвід публічності після успіху фільму "Містер і містер Сміт". У стрічці головні ролі зіграли Анджеліна Джолі та Бред Пітт.
"Вони досить закриті. Найбільше — Шайло. Вони народились без конфіденційності, тому я сподіваюсь, що вони отримають її, коли стануть старшими", — розповіла зірка.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі вперше за три роки показала свого сина Нокса. Також актора вимушена продавати майно, щоб впоратись з фінансовими проблемами.
Читайте Новини.LIVE!