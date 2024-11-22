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Джолі зізналась, хто з її дітей найбільше ненавидить публічність

22 листопада 2024 06:00
Світлана Заболотна - Редактор
Анджеліна Джолі зізналась, хто з дітей найбільше уникає публіки — деталі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Світлана Заболотна - Редактор

Американська акторка Анджеліна Джолі розповіла, як її діти ставляться до публічного життя. Також вона пояснила, чому вони рідко приходять на світські заходи.

Про це пише Page Six. 

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Акторка в інтерв’ю Good Morning America заявила, що любить своїх дітей найбільше на світі. Вона б ніколи не змогла відмовитись від материнства.

"Це моє щастя. Ви можете забрати в мене все інше. Більше нічого не має значення", — сказала вона.

Анджеліна Джолі разом з колишнім чоловіком Бредом Піттом має шістьох дітей — Меддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса та Вів'єн.

Ніхто з її дітей не бажає зніматися після того, як отримали травматичний досвід публічності після успіху фільму "Містер і містер Сміт". У стрічці головні ролі зіграли Анджеліна Джолі та Бред Пітт.

"Вони досить закриті. Найбільше — Шайло. Вони народились без конфіденційності, тому я сподіваюсь, що вони отримають її, коли стануть старшими", — розповіла зірка. 

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вперше за три роки показала свого сина Нокса. Також актора вимушена продавати майно, щоб впоратись з фінансовими проблемами.

Анджеліна Джолі діти Бред Пітт родина Голлівуд актори

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