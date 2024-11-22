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Джоли призналась, кто с детей больше всего ненавидит публичность

22 ноября 2024 06:00
Светлана Заболотная - Редактор
Джоли призналась, кто с детей больше всего избегает публики — детали
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, как ее дети относятся к публичной жизни. Также она объяснила, почему они редко приходят на светские мероприятия.

Об этом пишет Page Six.

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Актриса в интервью Good Morning America заявила, что любит своих детей больше всего на свете. Она никогда бы не смогла отказаться от материнства.

"Это мое счастье. Вы можете забрать у меня все остальное. Больше ничего не имеет значения", — сказала она.

У Анджелины Джоли вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом есть шестеро детей — Меддокс, Пакс, Захар, Шайло, Нокс и Вивьен.

Никто из ее детей не хочет сниматься после того, как получили травматический опыт публичности после успеха фильма "Мистер и мистер Смит". В картине главные роли сыграли Анджелина Джоли и Брэд Питт.

"Они достаточно закрыты. Больше всего — Шайло. Они родились без конфиденциальности, поэтому я надеюсь, что они получат ее, когда станут старше", — рассказала звезда.

Напомним, Анджелина Джоли впервые за три года показала своего сына Нокса. Также актера вынуждена продавать имущество, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Анджелина Джоли дети Брэд Питт семья Голливуд актеры

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