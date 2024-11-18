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Анджеліна Джолі вийшла в світ з 16-річним сином від Бреда Пітта

18 листопада 2024 13:43
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Анджеліна Джолі вперше за три роки вийшла в світ з сином від Бреда Пітта - фото, відео
Анджеліна Джолі з сином Ноксом. Фото: Reuters
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Акторка Анджеліна Джолі вперше за тривалий час вийшла в світ зі своїм 16-річним сином Ноксом. Голлівудська зірка з юнаком відвідали церемонію вручення премії Governors Awards 2024 у Лос-Анджелесі.

Редакція Новини.LIVE розповідає подробиці. 

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Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку в супроводі сина

Ввечері 17 листопада у Лос-Анджелесі відбулася 15-та щорічна церемонія Governors Awards, яка проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв та наук (AMPAS).

На заході з'явилася ціла плеяда зірок Голлівуду, серед яких була і Джолі. Акторка пройшлася червоною доріжкою в супроводі свого 16-річного сина від Бреда Пітта. Вперше за три роки Нокс вийшов у світ зі своєю зірковою мамою, що, звісно, викликало фурор на урочистому заході. 

Нокс Джолі-Пітт та Анджеліна Джолі
Нокс Джолі-Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Для церемонії Анджеліна обрала вишукану сукню, розшиту мереживом та масивні прикраси. Нокс же віддав перевагу класиці — юнак одягнув чорний костюм та білу сорочку із метеликом.

Після виходу в світ, у мережі обговорюють, як 16-річний хлопець схожий на своїх зіркових батьків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають трьох спільних біологічних дітей — 18-річну Шайло та 16-річних двійнят Вів'єн та Нокса. Окрім того, колишнє подружжя виховує названих дітей — синів Меддокса та Пакса і доньку Захару.

Раніше стало відомо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт досі судяться через спільну виноробню.

Також ми писали, що зірка "Лари Крофт" приголомшила своєю появою в рекламі відомого бренду.

Анджеліна Джолі діти Бред Пітт Голлівуд закордонні зірки

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