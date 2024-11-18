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Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном от Брэда Питта

18 ноября 2024 13:43
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Анджелина Джоли впервые за три года вышла в свет с сыном от Брэда Питта - фото, видео
Анджелина Джоли с сыном Ноксом. Фото: Reuters
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со своим 16-летним сыном Ноксом. Голливудская звезда с юношей посетили церемонию вручения премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в сопровождении сына

Вечером 17 ноября в Лос-Анджелесе прошла 15-я ежегодная церемония Governors Awards, которая проводится Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).

На мероприятии появилась целая плеяда звезд Голливуда, среди которых была и Джоли. Актриса прошлась по красной дорожке в сопровождении своего 16-летнего сына от Брэда Питта. Впервые за три года Нокс вышел в свет со своей звездной мамой, что, конечно, произвело фурор на торжественном мероприятии.

Нокс Джоли-Питт и Анджелина Джоли
Нокс Джоли-Питт и Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Для церемонии Анджелина выбрала изысканное платье, расшитое кружевом и массивные украшения. Нокс же предпочел классику — юноша надел черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

После выхода в свет в сети обсуждают, как 16-летний парень похож на своих звездных родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт имеют трех общих биологических детей — 18-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Вивьен и Нокса. Кроме того, бывшие супруги воспитывают приемных детей — сыновей Меддокса и Пакса и дочь Захару.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор судятся из-за совместной винодельни.

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Анджелина Джоли дети Брэд Питт Голливуд зарубежные звезды

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