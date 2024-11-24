Лілі-Роуз Депп відповіла, як реагує на хейт

Акторка Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Зірка фільму "Носферату" та донька актора Джонні Деппа та співачки Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп зізналась, як реагує на хейт. Дівчину часто звинувачують у тому, що вона потрапила на екран завдяки зірковим батькам.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Vanity Fair.

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25-річна Лілі-Роуз відверто заявила, що ігнорує критиків у соцмережах.

"Я люблю грати. Якщо люди все ще хочуть говорити зі мною або бачити мене в певному образі, то це не моя проблема. Мені довелося дорости і до цього почуття", — сказала акторка.

Дівчина пояснила, що її батьки, 61-річний Джонні Депп та 51-річна Ванесса Параді, є "неймовірними артистами", проте вона намагається знайти власну ідентичність.

"Ти можеш або сидіти і плакати про це і казати: "Це несправедливо!", або сказати: "Гаразд, я просто буду працювати дуже, дуже важко і робити все, що в моїх силах", — заявила Лілі-Роуз.

Лілі-Роуз не новачок на великому екрані: вона знімалася в таких фільмах, як "Йога-хозерс" (2016), "Планетарій" (2016) і "Тиха ніч" (2021), а також у головній ролі в серіалі "Ідол", що вийшов на каналі HBO у 2023 році.

У фільмі жахів "Носферату" Роберта Еггерса акторка зіграла Еллен Хаттер, яка покаже "готичну історію одержимості молодої жінки привидами та жахливим вампіром".

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