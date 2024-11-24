Лили-Роуз Депп ответила, как реагирует на хейт

Актриса Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Звезда фильма "Носферата" и дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп призналась, как реагирует на хейт. Девушку часто обвиняют в том, что она попала на экран благодаря звездным родителям.

Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

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25-летняя Лили-Роуз откровенно заявила, что игнорирует критиков в соцсетях.

"Я люблю играть. Если люди все еще хотят говорить со мной или видеть меня в определенном образе, то это не моя проблема. Мне пришлось дорасти и до этого чувства", — сказала актриса.

Девушка объяснила, что ее родители, 61-летний Джонни Депп и 51-летняя Ванесса Паради, являются "невероятными артистами", однако она пытается обрести собственную идентичность.

"Ты можешь или сидеть и плакать об этом и говорить: "Это несправедливо!", или сказать: "Ладно, я просто буду работать очень, очень тяжело и делать все, что в моих силах", — заявила Лили-Роуз.

Лили-Роуз не новичок на большом экране: она снималась в таких фильмах, как "Йога-хозерс" (2016), "Планетарий" (2016) и "Тихая ночь" (2021), а также в главной роли в сериале "Идол", который вышел на канале HBO в 2023 году.

В фильме ужасов "Носферата" Роберта Эггерса актриса сыграла Эллен Хаттер, которая покажет "готическую историю одержимости молодой женщины привидениями и ужасным вампиром".

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