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Дочь Деппа призналась, как реагирует на хейт из-за родителей

24 ноября 2024 20:45
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Лили-Роуз Депп ответила, как реагирует на хейт
Актриса Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Звезда фильма "Носферата" и дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп призналась, как реагирует на хейт. Девушку часто обвиняют в том, что она попала на экран благодаря звездным родителям.

Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

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25-летняя Лили-Роуз откровенно заявила, что игнорирует критиков в соцсетях.

"Я люблю играть. Если люди все еще хотят говорить со мной или видеть меня в определенном образе, то это не моя проблема. Мне пришлось дорасти и до этого чувства", — сказала актриса.

Девушка объяснила, что ее родители, 61-летний Джонни Депп и 51-летняя Ванесса Паради, являются "невероятными артистами", однако она пытается обрести собственную идентичность.

"Ты можешь или сидеть и плакать об этом и говорить: "Это несправедливо!", или сказать: "Ладно, я просто буду работать очень, очень тяжело и делать все, что в моих силах", — заявила Лили-Роуз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лили-Роуз не новичок на большом экране: она снималась в таких фильмах, как "Йога-хозерс" (2016), "Планетарий" (2016) и "Тихая ночь" (2021), а также в главной роли в сериале "Идол", который вышел на канале HBO в 2023 году.

В фильме ужасов "Носферата" Роберта Эггерса актриса сыграла Эллен Хаттер, которая покажет "готическую историю одержимости молодой женщины привидениями и ужасным вампиром".

Ранее мы писали о том, что Джонни Депп получил новую роль в Голливуде. А также актер сравнил свои трудные времена с мыльной оперой.

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