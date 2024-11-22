Як легенда моди подолала алкогольну залежність

Ель Макферсон. Фото: Instagram.com/ellemacpherson

Австралійська супермодель і дизайнерка Ель Макферсон поділилася особистою історією боротьби з алкогольною залежністю, яка тривала багато років. У своїх мемуарах вона відверто описала, як пройшла шлях від пияцтва до тверезого життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

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На піку кар’єри модель виглядала бездоганно, але насправді боролася із серйозними проблемами. У 25 років її прозвали "Тіло" за чудову фізичну форму, але в той самий час вона почала зловживати алкоголем.

Після народження дітей ситуація лише погіршилася. Замість того, щоб радіти материнству, вона все частіше тягнулася до пляшки шампанського.

"Моє життя виглядало ідеальним ззовні, але всередині я почувалася розбитою. Алкоголь здавався єдиним способом впоратися з труднощами", — згадує Макферсон у книзі.

Книга Ель Макферсон. Фото: Instagram.com/ellemacpherson

Спроби приховати залежність від партнера та оточуючих лише ускладнювали ситуацію. Вона випивала ночами, коли діти вже спали, і потім відчувала провину, але не могла зупинитися. Лікарі попереджали про небезпеку такого способу життя, але зізнається, що тоді вона думала тільки про наступну чарку.

Врешті решт, розуміючи, що алкоголь руйнує її життя, модель звернулася по допомогу. Лікування було важким і не завжди успішним — зриви траплялися неодноразово. Але зрештою їй вдалося змінити своє життя. Минулого року вона відсвяткувала 20 років без алкоголю.

Сьогодні 60-річна Макферсон надихає своїм прикладом інших, доводячи, що навіть найскладніші проблеми можна подолати, якщо не здаватися.

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