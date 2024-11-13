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Співачка Адель зізналася, скільки пляшок вина випиває за ніч

13 листопада 2024 15:26
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Відверте зізнання Адель: скільки пляшок вина за раз випиває
Адель. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Британська зірка Адель відверто поділилася своїми поглядами на алкоголь і навіть розповіла про свої "особливі" відносини з ним. На концерті в Лас-Вегасі 11 листопада співачка жартівливо зізналася, що може випити до 25 пляшок вина за одну ніч і залишитися тверезою, хоча від текіли, навпаки, стає досить агресивною.

Про це пише Daily Star.

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Адель, якій зараз 36 років, планує нарешті дати собі волю з випивкою після завершення свого туру в Лас-Вегасі наприкінці листопада.

"Я збираюся стати справжньою денною випивохою", — з усмішкою сказала вона.

Яке в Адель відношення до алкоголю

За її словами, хоча вона не є великою любителькою алкоголю, може випити вражаючу кількість вина і почуватися нормально.

Раніше зірка вже говорила про зменшення споживання спиртного, особливо після розлучення три роки тому, коли вона зовсім відмовилася від алкоголю. Але зараз, Адель не приховує, що любить випити.

Співачка Адель зізналася, скільки пляшок вина випиває за ніч - фото 1
Адель планує випити вина після завершення туру. Фото: Instagram.com/adele

"Текіла – не для мене. Вона робить мене злою, готовою до бійки. Похмілля після неї тримається до п’яти днів, тому я намагаюся триматися подалі", — поділилася артистка.

Під час концерту Адель також дала своїм фанатам кілька порад, як уникнути важкого похмілля. Вона порадила чергувати алкоголь з водою, щоб уникнути зневоднення.

"Секрет у тому, щоб випити стакан алкоголю, потім стакан води, і так по колу", — сказала співачка, викликавши захоплення в публіки. Вона навіть пожартувала, запитавши, чи є п’яний хтось із її шанувальників на концерті.

Співачка Адель зізналася, скільки пляшок вина випиває за ніч - фото 2
Адель пояснила, як уникнути похмілля. Фото: Фото: Instagram.com/adele

Цікаво, що навіть після трирічного утримання Адель змогла знайти баланс між алкоголем і веселощами, зберігаючи гумор і безтурботність, які так подобаються її фанатам.

Раніше ми писали про те, що Адель частково втратила слух.

Також ми повідомляли про сувору дієту Меган Фокс, яка виключає повністю алкоголь.

алкоголь знаменитості Адель зірки співачка

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