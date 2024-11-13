Откровенное признание Адель: сколько бутылок вина за раз выпивает

Адель. Фото: скриншот видео

Британская звезда Адель откровенно поделилась своими взглядами на алкоголь и даже рассказала о своих "особых" отношениях с ним. На концерте в Лас-Вегасе 11 ноября певица в шутку призналась, что может выпить до 25 бутылок вина за одну ночь и остаться трезвой, хотя от текилы, напротив, становится достаточно агрессивной.

Об этом пишет Daily Star.

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"Я собираюсь стать настоящей дневной пьяницей", — с улыбкой сказала она.

Какое у Адель отношение к алкоголю

По ее словам, хотя она не является большой любительницей алкоголя, может выпить поразительное количество вина и чувствовать себя нормально.

Ранее звезда уже говорила об уменьшении потребления спиртного, особенно после развода три года назад, когда она совсем отказалась от алкоголя. Но сейчас, Адель не скрывает, что любит выпить.

Адель планирует выпить вина после завершения тура. Фото: Instagram.com/adele

"Текила - не для меня. Она делает меня злой, готовой к драке. Похмелье после нее держится до пяти дней, поэтому я стараюсь держаться от нее подальше", — поделилась артистка.

Во время концерта Адель также дала своим фанатам несколько советов, как избежать тяжелого похмелья. Она посоветовала чередовать алкоголь с водой во избежание обезвоживания.

"Секрет в том, чтобы выпить стакан алкоголя, затем стакан воды, и так по кругу", — сказала певица, вызвав восхищение у публики. Она даже пошутила, спросив, является ли пьяный кто-то из ее поклонников на концерте.

Адель объяснила, как избежать похмелья. Фото: Фото: Instagram.com/adele

Интересно, что даже после трехлетнего удержания Адель смогла найти баланс между алкоголем и весельем, сохраняя юмор и безмятежность, которые так нравятся ее фанатам.

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