Как легенда моды преодолела алкогольную зависимость

Эль МакФерсон. Фото: Instagram.com/ellemacpherson

Австралийская супермодель и дизайнер Эль Макферсон поделилась продолжавшейся много лет личной историей борьбы с алкогольной зависимостью. В своих мемуарах она откровенно описала, как прошла путь от пьянства до трезвой жизни.

Об этом сообщает Daily Mail.

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На пике карьеры модель выглядела безупречно, но в действительности боролась с серьезными проблемами. В 25 лет ее прозвали "Тело" за отличную физическую форму, но в то же время она стала злоупотреблять алкоголем.

После рождения детей ситуация только усугубилась. Вместо того чтобы радоваться материнству, она все чаще тянулась к бутылке шампанского.

"Моя жизнь выглядела идеальной извне, но внутри я чувствовала себя разбитой. Алкоголь казался единственным способом справиться с трудностями", — вспоминает Макферсон в книге.

Книга Эль МакФерсон. Фото: Instagram.com/ellemacpherson

Попытки скрыть зависимость от партнера и окружающих только усугубляли ситуацию. Она выпивала по ночам, когда дети уже спали, и потом чувствовала вину, но не могла остановиться. Врачи предупреждали об опасности такого образа жизни, но признается, что тогда она думала только о следующей рюмке.

В конце концов, понимая, что алкоголь разрушает ее жизнь, модель обратилась за помощью. Лечение было тяжелым и не всегда успешным — срывы случались неоднократно. Но в конце концов ей удалось изменить свою жизнь. В прошлом году она отпраздновала 20 лет без алкоголя.

Сегодня 60-летняя Макферсон вдохновляет своим примером других, доказывая, что даже самые сложные проблемы можно преодолеть, если не сдаваться.

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