Как легенда моды преодолела алкогольную зависимость

Известная супермодель поделилась историей борьбы с алкоголизмом
Австралийская супермодель и дизайнер Эль Макферсон поделилась продолжавшейся много лет личной историей борьбы с алкогольной зависимостью. В своих мемуарах она откровенно описала, как прошла путь от пьянства до трезвой жизни.
Об этом сообщает Daily Mail.
Когда известная супермодель начала употреблять алкоголь
На пике карьеры модель выглядела безупречно, но в действительности боролась с серьезными проблемами. В 25 лет ее прозвали "Тело" за отличную физическую форму, но в то же время она стала злоупотреблять алкоголем.
После рождения детей ситуация только усугубилась. Вместо того чтобы радоваться материнству, она все чаще тянулась к бутылке шампанского.
"Моя жизнь выглядела идеальной извне, но внутри я чувствовала себя разбитой. Алкоголь казался единственным способом справиться с трудностями", — вспоминает Макферсон в книге.
Попытки скрыть зависимость от партнера и окружающих только усугубляли ситуацию. Она выпивала по ночам, когда дети уже спали, и потом чувствовала вину, но не могла остановиться. Врачи предупреждали об опасности такого образа жизни, но признается, что тогда она думала только о следующей рюмке.
В конце концов, понимая, что алкоголь разрушает ее жизнь, модель обратилась за помощью. Лечение было тяжелым и не всегда успешным — срывы случались неоднократно. Но в конце концов ей удалось изменить свою жизнь. В прошлом году она отпраздновала 20 лет без алкоголя.
Сегодня 60-летняя Макферсон вдохновляет своим примером других, доказывая, что даже самые сложные проблемы можно преодолеть, если не сдаваться.
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