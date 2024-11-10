Олена Мозгова поскаржилася на здоров'я

Українська продюсерка Олена Мозгова. Фото: instagram.com/olenamozgova

Відома українська продюсерка Олена Мозгова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Зірка опинилася під крапельницями.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Мозгова не стала розкривати свій діагноз. Вона натякнула, що вимушена лежати під крапельницями через постійний стрес. Зіркова продюсерка болісно переживає втрату бійців на фронті та атаки Росії.

"Бережіть себе! Так, дуже вже хочеться перемоги, спокою і миру, так, хочеться спати і не здригатись від вибухів і повітряних тривог. Не думати про те, що ось, зараз відкрию повідомлення, а там знов хтось на щиті чи поранений... не ридати, прочитавши чергові новини про загиблих дітей, про байдужість людей", — звернулась до шанувальників Мозгова.

Шанувальники побажали Мозговій якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні опинилася акторка Ольга Сумська. А також співачка MamaRika розповіла про проблеми з алкоголем.