Елена Мозговая пожаловалась на здоровье

Известный продюсер оказалась под капельницами
Известный украинский продюсер Елена Мозговая пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда оказалась под капельницами.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Мозговая о состоянии своего здоровья
Мозговая не стала раскрывать свой диагноз. Она намекнула, что вынуждена лежать под капельницами из-за постоянного стресса. Звездный продюсер болезненно переживает потерю бойцов на фронте и атаки России.
"Берегите себя! Да, очень уж хочется победы, покоя и мира, да, хочется спать и не вздрагивать от взрывов и воздушных тревог... Не думать, что вот сейчас открою сообщение, а там снова кто-то на щите или раненый... не рыдать, прочитав очередные новости о погибших детях, о равнодушии людей", — обратилась к поклонникам Мозговая.
Поклонники пожелали Мозговой скорейшего выздоровления.
Напомним, недавно в больнице оказалась актриса Ольга Сумская. А также певица MamaRika рассказала о проблемах с алкоголем.
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