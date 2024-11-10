Елена Мозговая пожаловалась на здоровье

Украинский продюсер Елена Мозговая. Фото: instagram.com/olenamozgova

Известный украинский продюсер Елена Мозговая пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда оказалась под капельницами.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Мозговая не стала раскрывать свой диагноз. Она намекнула, что вынуждена лежать под капельницами из-за постоянного стресса. Звездный продюсер болезненно переживает потерю бойцов на фронте и атаки России.

"Берегите себя! Да, очень уж хочется победы, покоя и мира, да, хочется спать и не вздрагивать от взрывов и воздушных тревог... Не думать, что вот сейчас открою сообщение, а там снова кто-то на щите или раненый... не рыдать, прочитав очередные новости о погибших детях, о равнодушии людей", — обратилась к поклонникам Мозговая.

Поклонники пожелали Мозговой скорейшего выздоровления.

Напомним, недавно в больнице оказалась актриса Ольга Сумская. А также певица MamaRika рассказала о проблемах с алкоголем.