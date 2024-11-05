Олена Мозгова висловилася про камінг-аут доньки - деталі, фото

Олена Мозгова. Фото: instagram.com/olenamozgova1

Донька продюсерки Олени Мозгової, Зоя, влітку цього року здійснила камінг-аут. Зіркова мама зізналася, як відреагувала на зізнання дочки.

Про це продюсерка розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко.

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Як розповіла Олена, вона знала про вибір своєї 30-річної доньки ще до того, як та наважилася публічно заговорити про свої стосунки із дівчиною.

Продюсерка позитивно відреагувала на новину та підтримала Зою в її рішенні. Олена має тісні стосунки із донькою та спілкується із її обраницею.

"Звісно, я знала, ми ж спілкуємося. Я ж кажу, у нас навіть спільний чат є. Я знала все це. Я нормально це сприйняла. Я, чесно, дуже в цьому плані демократичною завжди була", — розповіла Мозгова.

Зоя Мозгова зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/matatatahakuna

За словами Олени, їй завжди було важливо, аби її діти були щасливі та у будь-який момент відчувати батьківську підтримку.

"Для мене завжди було однозначно одне — аби діти були здорові і щасливі. Усе решта — не цікавить. Я ніколи не втручалась і не втручаюсь. Жодних порад не даю, я ніколи не займаюся такою історією. Якщо треба щось допомогти і я можу — я завжди допоможу, але я не втручаюсь. Мої діти знають, що щоб вони не зробили, я завжди буду на їхньому боці", — зазначила продюсерка.

Олена Мозгова з доньками. Фото: instagram.com/matatatahakuna

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