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Відома українська співачка вперше виходить заміж

5 листопада 2024 12:35
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Міла Нітіч вперше виходить заміж - фото, деталі
Міла Нітіч. Фото: instagram.com/mila_nitich_official
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Українська співачка Міла Нітіч повідомила про зміни в особистому житті. Знаменитість заручилася із молодшим на шість років обранцем. 

Про це артистка повідомила в коментарі "Люкс ФМ".

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34-річна виконавиця вперше розповіла, що тепер її серце зайняте. Зі своїм молодим обранцем Міла познайомилася відносно нещодавно. Розкривати ім'я свого коханого артистка не стала, проте поділилася, що він має власний бізнес.

"Я у стосунках нещодавно, буквально декілька місяців. Але я маю надію, що це надовго. Ми живемо разом. Я дуже радію і мені дуже тепло на душі. У нас різниця у віці шість років, він молодший. Наразі він займається відкриттям свого власного бізнесу, пов'язаного із харчовою промисловістю, він взагалі не пов'язаний із музичною сферою", — поділилася Нітіч.

Співачка Міла Нітіч
Співачка Міла Нітіч. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Попри нетривалі стосунки, обранець співачки вже наважився на серйозний крок та покликав її під вінець.

"Він мені освідчився. Я сказала "так", звісно. Я зараз заручена і далі буде. Взагалі, про весілля я ще не думала. Наразі я не хочу квапитися. Я обов'язково продумаю це до найдрібніших деталей. Як будь-яка дівчинка, я, звісно, хотіла б бути в розкішній сукні. Я хотіла б, щоб це було весело, в колі найближчих друзів, людей, яких я люблю. Але я розумію, що зараз немає того настрою. Хочеться відсвяткувати після перемоги", — розповіла артистка.

Раніше чоловік Олі Полякової вперше розповів, як освідчився їй 20 років тому.

Також ми писали, що зірка "Щоденників вампіра" вперше виходить заміж.

особисте життя українські зірки Міла Нітіч співачка весілля

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