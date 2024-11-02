Як Вадим Буряковський освідчився Олі Поляковій 20 років тому — відео

Бізнесмен Вадим Буряковський. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

Вперше за десять років чоловік співачки Олі Полякової дав спільне інтерв'ю. Бізнесмен Вадим Буряковський розповів, як зробив пропозицію коханій.

Зізнанням поділився на на YouTube-каналі "Говорить Суханов" телеведучого Олексія Суханова.

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Співачка Оля Полякова довго дружила зі своїм майбутнім чоловіком перш ніж закохатися. Вона вважає, що саме таке підґрунтя для стосунків зробило їхній шлюб міцним. Натомість її чоловік вважає, що завоював її довіру вчинками.

"Оля не довіряє словам, а лише діям. У нас дружба переросла в інші відносини, а потім вони переросли у кохання. Коли я захотів їй купити справжню обручку з діамантом, тоді я зрозумів, що хочу зробити їй пропозицію. У нас це вийшло спонтанно, бо майбутня теща так сказала", — розповів Буряковський.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова зізналась, чому хотіла розлучитись з чоловіком. Також її донька Маша відмовила бойфренду, коли він освідчився.